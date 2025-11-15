元貴乃花親方の花田光司氏（53）と元フジテレビアナウンサー河野景子（61）の長男、靴職人でタレントの花田優一（30）が15日までにインスタグラムを更新。12日に迎えた母の61歳の誕生日を祝福した。「Happy birthday 61歳も笑顔で健康でご飯作りに行くから待っててねー」とつづり、河野さんと肩を組んだツーショットを公開した。花田の投稿に対し「親子で仲が良いってステキですよね」「お美しいうえに品があって素敵なお母様」