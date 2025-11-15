JR東海によりますと、15日午前５時30分すぎ、東海道線 富士駅と富士川駅の間にある踏切で上り普通列車と自動車が接触したため、東海道線 富士駅と興津駅の上下で運転を見合わせていましたが、午前8時15分に運転を再開しました。 警察によりますと、この事故で大きなケガをした人はいないとみられています。