木枯らし吹きすさぶなか、背中を丸めながら洗面器を抱えて銭湯に…。寒くなると銭湯が恋しくなるのは、いつの時代も変わらない。サウナブームで光明が差すように見える銭湯だが、実際はそうではない。長引く物価高と燃料費の高騰は度重なる入浴料の値上げ効果をかき消し、スーパー銭湯との価格面での競合も勃発している。2025年の一般公衆浴場業（銭湯）の数は、ピークの1968年の1万7,999軒から9割減の1,562軒ま