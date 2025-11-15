クマによる被害が全国で相次ぐ中、静岡県でも多くの目撃情報が寄せられています。2025年度に入り、県内各地で合わせて101件のクマとみられる目撃情報が寄せられています（10月31日時点、暫定値、県調べ）。 そこで今回、環境省の特定鳥獣（クマ類）保護管理検討会や静岡県のツキノワグマ管理検討会で委員を務める東京農工大学大学院の小池伸介教授にクマの生態やクマに遭遇しないための対策などを聞きました。ツキノワグマは本来