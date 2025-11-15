タレントのローラが１２日、自身のインスタグラムを更新。旅行での無人島生活の様子を明かした。「２泊３日無人島の旅♡」と投稿したローラ。「お友達が譲り受けた、無人島に訪れて、みんなで一緒にジャガイモ畑を作ったり、火でご飯を炊いたり、海に一日中もぐったり。こんなに人生で海の中をぷかぷか浮かんだり潜ったりするのはじめて。」とつづった。「時間もきにしないで、好きな時に眠って、好きな時にお料理をして