元テレビ朝日でフリーアナウンサーの宇賀なつみが１２日、自身のインスタグラムを更新。一足早くクリスマス風ショットを公開した。宇賀は「ロケの合間にジンジャーブレッドラテを飲んでいたら、なんだか急にクリスマス感」と投稿。「今日からクリスマスソングを聴きまくることにします。皆さんが好きな曲はなんですか？」とつづり、緑のニットセーター姿でスターバックスのカップを持ち、自然な笑顔を見せる様子を公開した。