この漫画は書籍『バイバイ! クソ旦那 ワンオペ育児中に不倫サレました。』（企画・原案：サレ妻マリコ／著者：Sumi）の内容から一部を掲載しています（全7話）。 ■これまでのあらすじワンオペ育児に疲れきった妻は、夫のスマホに届いた女性「サオリ」からのメッセージを見てしまう。職場の同僚が弁護士を紹介してくれると言うが、離婚を前提に動くことへの迷いが妻を縛る。心労が顔に出てる…？心労は体にも…入院する事態にやっ