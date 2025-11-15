女優の吉岡里帆が１４日、自身のインスタグラムを更新。共演女優が撮影した自然体ショットを公開した。吉岡は作業着にヘルメットの衣装姿で、笑顔を見せる写真をアップ。「なっちゃんな森七菜ちゃんが撮ってくれました♡うれしぃ。」と明かした。続けて「お芝居も唯一無二最高で写真も絵も上手で、溢れんばかりの才能と愛嬌で惚れさせてくる七菜ちゃんのなっちゃんの話、明日は沢山しようかなと！」と続け、出演番組を告