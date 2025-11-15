元放送作家の鈴木おさむ氏が、15日までに自身のXを更新。配信サービス『DOWNTOWN＋』について私見を述べている。【動画あり】「（泣きそうに）なってないよ」松本人志、生配信直後のインタビュー同サービスの会員数が50万人を突破したというニュースを引用し「もしまだ松本さんが「ガキ使」に出演出来ないなら、地上波放送をやめて、ダウンタウンさんが出演する「ガキ使」をここで毎週やってほしい。そしたらすぐに100万いくだ