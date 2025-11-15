11月15日（土）第105回全国高校ラグビー愛知県大会の決勝が行われる。記念大会の今年は全国大会＝花園へ出場できる。第１地区は中部大春日丘vs西陵。絶対王者と古豪、今年はどんなチームなのかを取材した。 【写真を見る】【高校ラグビー】5年ぶりの決勝の舞台 ｢西陵高校｣ 挑む相手は絶対王者の｢中部大春日丘｣ 愛知県大会 5年ぶりに決勝の舞台に立つ西陵 第76回大会で全国優勝を経験した古豪も、近年は部員減