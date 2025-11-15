香川県民の「うどん消費動向調査」の2025年結果がまとめられました。百十四経済研究所が調査を行ったものです。 香川県民が一年間にうどんを外食する回数は？ 県民1人あたりの「うどん外食」における年間消費額は27,418円となり、前年から146円(0.5%)減少しました。 調査によると、うどんを外食する際の都度の平均支払額は「563.45円」で、前年から「16.70円(3.1%)増加」しました。 地域別では、県西部(中讃・西讃地域)が580.3