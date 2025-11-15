「16歳で帰らなくなった弟」【漫画】「16歳で死んだ弟」本編を読む当時16歳だった弟の孝さん。思春期で仲が悪く、決していい姉とは言えなかったというきむらかずよさん(@kmk11161)。そんな弟がある日、事故で帰らぬ人となった。加害者は事件当時の出来事に嘘をつき、地域の住人は噂話で両親を苦しめた。きむらかずよさんの実話『16歳で帰らなくなった弟』を紹介するとともに、インタビューを行った。■「ブレーキ痕」が示す真実…