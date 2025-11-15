韓国で21人の死傷者を出した富川（プチョン）第一市場トラック事故と関連して、トラックを運転した60代男性が事故当時に「ブレーキペダル」ではなく「アクセルペダル」を踏んでいたことがわかった。【写真】飲酒運転で死亡事故起こすも…韓国女性DJ“見殺し同然”の蛮行11月14日、京畿道富川市（キョンギド・プチョンシ）の梧亭（オジョン）警察署は、交通事故処理特例法上の致死傷の疑いを受けている60代運転手A氏のトラック内ペ