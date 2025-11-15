ATPファイナルズ大会期間：2025年11月9日～2025年11月15日開催地：イタリア トリノコート：ハード（室内）結果：[アレキサンダー ズベレフ] 0 - 2 [フェリックス オジェ アリアシム] 試合の詳細データはこちら≫ ATPファイナルズ第6日がイタリア トリノで行われ、男子シングルスで、アレキサンダー ズベレフと第8シードのフェリックス オジェ アリアシムが対戦した。第1セットは