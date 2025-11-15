日本代表は11月14日、豊田スタジアムで行なわれた国際親善試合でガーナ代表と対戦。16分に南野拓実、60分に堂安律が得点し、２−０で快勝した。歴史的勝利を収めた先月のブラジル戦（３−２）に続き、３バックは右から渡辺剛（フェイエノールト）、谷口彰悟（シント＝トロイデン）、鈴木淳之介（コペンハーゲン）が担当。息の合ったコンビネーションで、アントワーヌ・セメニョ（ボーンマス）らを擁するアフリカの難敵の攻撃を