日本代表は11月14日、国際親善試合でガーナ代表と豊田スタジアムで対戦した。16分に佐野海舟のお膳立てで南野拓実が先制点を挙げると、60分には堂安律がカットインから追加点を奪取。２−０で完勝を収めた。この一戦はTBS系列にて全国生中継され、試合前には元日本代表FWの柿谷曜一朗氏と久保建英の対談も放送された。柿谷氏から、現在の日本代表が史上最強と言われていることに対してどのように思っているかを問われた久