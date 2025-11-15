［国際親善試合］日本 ２−０ ガーナ／11月14日／豊田スタジアム2025年最後の代表活動となる11月シリーズ。森保一監督が率いる日本代表は、14日に豊田スタジアムでアフリカの強豪ガーナ代表と対戦。２−０で快勝した。試合後のフラッシュインタビューで、森保監督は「ワールドカップに向けて良い準備になった」とコメント。「良い守備があって、良い攻撃にというところを、選手たちが結果を出してくれた」と評価した。 ▼