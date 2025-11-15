「生き方や感情は顔つきに現れる」という楠木新さん。著述家として多くの人を取材し、さまざまな「顔」に接してきた経験から、いつしか「顔の研究」がライフワークになったと言います。『豊かな人生を送る「いい顔」の作り方』第17回は、人間関係の始まりにおける「顔」の役割について考察します。相性は“最初の数秒”で決まる？人は、会社や学校といった組織の中で、気の合う人を見つけ、小さな集団をつくる性質を持っています