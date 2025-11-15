¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë·Ð±Ä¼Ô¤¬ÆüËÜ¤Î²ÝÂê¤ËÄ©¤àÁ´¤¯¿·¤·¤¤¡Ö¼ÂÀÓ½Å»ë¡×¤ÎÄó¸À¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡¢ABEMA¡ØFor JAPAN ¥·¡¼¥º¥ó3 #30¡Ù¤¬11·î14Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖAI¤Î¥ê¥¹¥¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¯¼£ÃÄÂÎ¡Ö¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¡×ÅÞ¼ó¤ÇAI¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î°ÂÌîµ®Çî»á¤ÈµÄÏÀ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û°ÂÌî»á¤¬¸ì¤ë¥Ç¥£¥¹¥È¥Ô¥¢¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥¿¥á¥¿¥ë¥ï¡¼¥¯¥¹ ÂåÉ½¼èÄùÌò Èª·É»°»á¤Ï¡ÖAI¤Î¿Ê²½¤Ç¿Í´Ö¤¬Æ¯¤«¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥¤¥ó¥«¥à¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÏÃ¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë