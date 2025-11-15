「FTEC」が販売する商品原発のメンテナンスなどを担う福井県敦賀市の企業「FTEC（エフテック）」が、廃炉後の将来を見据え、2022年から農産物販売などの新規事業に取り組んでいる。初年度に約600万円だった農業事業の売り上げは、2024年度には4千万円を超えた。同社の奥出利行社長（63）は「農業分野を通して会社を持続させ、地域にも貢献したい」と意気込む。（共同通信＝山田祐太）福井県には廃炉中の原発7基を含め、全国最