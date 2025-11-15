【ワシントン共同】米労働省は14日、政府機関の一部閉鎖の影響で延期していた9月の雇用統計の発表を今月20日に行うと明らかにした。当初は10月3日に発表予定だった。米商務省は、同様に延期していた8月の貿易収支の発表を今月19日に行うとした。雇用統計を巡っては、国家経済会議（NEC）のハセット委員長が、10月の失業率は将来的にも公表できないとの見通しを示している。10月は算定に必要な家庭への聞き取り調査を実施できな