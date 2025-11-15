◇侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs 韓国(15・16日、東京ドーム)韓国代表との強化試合を目前に控え、前日記者会見が行われました。侍ジャパンからは井端弘和監督と牧秀悟選手が参加。韓国代表からはリュ・ジヒョン監督とパク・ヘミン選手が参加しました。井端監督は、2026年のWBCを目前に控えての貴重な強化試合であることに言及。ピッチクロックやピッチコム、MLB公式球など、NPBではなじみのないルールについて「2試合でなんとか