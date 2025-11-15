最近、街で見かけなくなった「駄菓子屋」。かつては子ども達が集まり、地域交流の場所にもなっていました。現在、店舗数は減少し大人と子どもが接する機会も減っています。そんな中、神戸市にある駄菓子屋でおもしろい取り組みが行われているという情報を聞きつけた筆者。さっそく取材しました。☆☆☆☆そのおもしろい取り組みとは、“駄菓子屋の子ども食堂”。「2025年2月から、朝食を提供する子ども食堂を始めました。現在