ガーナ戦の出場メンバー17選手を5段階査定日本代表（FIFAランク19位）は11月14日、豊田スタジアムで行われたキリンチャレンジカップ2025でガーナ代表（同73位）と対戦し、2-0で勝利を収めた。出場した17選手を5段階評価（最高が5つ星★★★★★）で査定する。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・井上信太郎）◇◇◇＜GK＞■早川友基（鹿島アントラーズ）＝★★★☆☆2試合目の出場も落ち着いてプレー。ピンチ