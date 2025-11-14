株式会社オートバックスセブンは、同社が展開する「オートバックスカーズ」にて、2025年11月11日より株式会社ネクステージとの中古車在庫情報のオンライン連携を開始した。 これにより、全国約400店舗で取り扱う中古車の掲載台数が大幅に拡充。修復歴のない高品質車両が対象で、顧客は多彩な選択肢から理想の一台を選べる体制が整った。また、用品同時購入による割引や取付済み納車サービスも強化