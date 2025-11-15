筆者は「高市政権の長期政権の可能性」まで感じていた。だが、それは間違いだったという。なぜ経済政策は破綻し、成長戦略も失敗に終わると断言できるのか（写真：ブルームバーグ）反省して損した。前回の記事「『歴史的株高』と『高市首相人気』はいつ終わるのか」（11月1日配信）では、｢高市政権はない、破綻する｣｢日経平均5万円は行かない｣などといった予想が外れたことを反省し、「支持率が十分に上がったのだから政権維持に目