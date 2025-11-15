ＪＲＡ京都競馬場は開設１００周年を記念し、１１月１６日と同２３日の各日午後５時３０分から「センテニアルナイトドローンショー」を同競馬場で開催する。１９２５年（大正１４年）１２月１日に淀の地に開設し、今年で開設１００周年を迎えた京都競馬場では、多数の記念イベントを実施してきた。Ｇ１レース・エリザベス女王杯が行われる１６日と、マイルＣＳが開催される２３日にあわせ、同競馬場で紡がれてきた数々の名レ