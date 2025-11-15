女優・石井杏奈のデコルテ美際立つドレス姿に、ファンから反響が寄せられている。１３日に行われた俳優の福士蒼汰と福原遥がダブル主演を務める映画「楓」（行定勲監督、１２月１９日公開）のジャパンプレミアに登壇した石井は、１５日までに自身のインスタグラムを更新。「この作品は、関わるすべてがあたたかい。音楽も、人も、撮影現場の空気も、切なさや儚（はかな）ささえも。この冬、きっと多くの人の心を揺らす作品」と