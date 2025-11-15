女子1000メートル滑走する山田梨央＝ソルトレークシティー（共同）【ソルトレークシティー共同】スピードスケートのワールドカップ（W杯）第1戦は14日、米ソルトレークシティーで開幕し、1000メートルの女子は山田梨央（直富商事）が1分13秒29で6位だった。吉田雪乃（寿広）は14位。男子は小島良太（エムウェーブ）の8位が日本勢最高だった。女子3000メートルの堀川桃香（富士急）は4分0秒67で10位。男子5000メートルはティ