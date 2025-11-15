シンガー・ソングライターあいみょん（30）が14日、X（旧ツイッター）を更新。NHK紅白歌合戦へ7回目の出場が決まったことを報告した。あいみょんは「第76回NHK紅白歌合戦。楽しんでもらえるステージにしたいですし、精一杯歌います」と、紅白出場を報告し、「いつも応援してくれている皆さん、本当にありがとう！！感謝です」と感謝を記した。そして「2025年も残りわずかですが身体に気をつけてな。大晦日、よろしくお願いします