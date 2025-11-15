ロカビリー歌手のビリー諸川さん（67）が11月上旬、こよなく愛するエルヴィス・プレスリーの故郷であるアメリカ・テネシー州メンフィスなどを訪問。末期がんと闘いながら、現地の観客の前で渾身のパフォーマンスを披露しました。「決して諦めない」その決意を胸に歌い上げた姿は、多くの人々の心を打ちました。帰国後のインタビューで明かしてくれたビリーさんが伝えたかった思いとは―ビリーさんは今年6月、大腸がんが見つかり、