＜第76回NHK紅白歌合戦出場歌手発表記者会見＞◇14日5人組男性ボーカルダンスユニット「M！LK」は今年リリースした楽曲「イイじゃん」のせりふ部分「今日ビジュイイじゃん」は流行語大賞にもノミネート。記者から「今日のビジュは？」の振りにそろわず苦笑い。佐野勇斗（27）は「綾瀬（はるか）さんは以前共演させていただいて、M！LKのことも応援してくださっているので一緒に『イイじゃん』ポーズをしたいと思います」。