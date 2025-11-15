＜第76回NHK紅白歌合戦出場歌手発表記者会見＞◇14日シンガー・ソングライター幾田りら（25）はソロとして初出場する。音楽ユニット、YOASOBIとしては3回出場しており、“相棒”のコンポーザーAyaseには「これから伝えます」と笑顔を見せた。「今年、頑張ってきたことが1年を締めくくる形で紅白に出場できてうれしい。お茶の間の希望になるように歌いたい」。多くのアーティストたちとの交流が楽しみだという。