＜第76回NHK紅白歌合戦出場歌手発表記者会見＞◇14日紅白歌合戦出場が夢であり、1つの目標としてきた＆TEAM。HARUA（20）は「本日、朝ごろにお話をお聞きして。突然の出来事で信じられていない気持ち」。一方で「この舞台に立ってちょっとずつ実感が湧いています」と喜びを語った。紅白と言えばコラボ企画も見ものの1つだが、YUMA（21）は「個人的には、けん玉チャレンジに出られたら」と目標を掲げた。