俳優舘ひろし（75）が14日、都内の東映本社を訪問し、主演映画「港のひかり」（藤井道人監督）の公開記念のおはぎセレモニーを行った。石原軍団の頃から続くおはぎの差し入れ。集まった約200人の社員を前に「すごくもうかっている。私のおかげですね」と冗談交えて笑った。用意したおはぎは東映（とうえい）に合わせて108箱で、1箱5つ入り。社員ひとりずつに手渡しで贈呈した。その後は豊洲の映画館に移動、同映画の舞台あいさつに