元NMB48の白間美瑠（28）が14日、4冊目となる写真集『MERCI』を発売した。【書影】色っぽい表情で“悩殺”…白間美瑠写真集『MERCI』書影今作のロケ地は、“エキゾチックな香り漂うリゾート地”として注目を集めるベトナム・ダナン。異国情緒あふれる街並みや洗練された都市空間など多彩なロケーションを舞台に、「時を重ねることで生まれる美しさ」をテーマに、彼女の2作目を手がけたND CHOW氏と、4年ぶりの再タッグで挑んだ