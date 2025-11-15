＜第76回NHK紅白歌合戦出場歌手発表記者会見＞◇14日初出場を決めたアイナ・ジ・エンド（30）は「今、侍みたいな心で（ここに）立っている。『アイナ・ジ・エンド』というおかしな名前をつけて10年。真面目に歌を歌っていると必死こいて伝えにいきたい」と意気込んだ。21年にはBiSHとして出場も「緊張のあまり歌詞をかんでしまった。ずっと悔しかった」と振り返った。「絶対にやりきる」。リベンジのステージになる。