Jカップの“超2次元ボディ”として注目を集める伊織いおが、14日発売の「FRIDAY」（講談社）に登場した。【写真】圧巻！Jカップボディを大胆にみせた伊織いお伊織は「Jカップの“超2次元ボディ”」と呼ばれている抜群のスタイルを誇り、特にウエスト55センチという驚異的なプロポーションは、多くのファンを魅了。直近では最新DVD『いおはやっぱりイイオンナ』が発売中で、イベントやメディアを通じてさらに注目を集めている。