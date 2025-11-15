＜第76回NHK紅白歌合戦出場歌手発表記者会見＞◇14日初出場10組のうち8組が紅組だった。昨年（10組中3組が紅）から一転、今年は若手女性アーティストがいかに群雄割拠かを感じさせる出場者発表となった。FRUITS ZIPPERとCANDY TUNEは、姉妹グループで同時初出場。ちゃんみなとHANAは、プロデューサーと新人グループの関係でもありつつ、それぞれ大ブレークした。aespaはここ数年、毎年出場の可能性があると言われていた。一方で、