久しぶりにパパと再会したわんこ。まるで泣きながらお出迎えしてくれているかのような光景がSNSに投稿され、「めっちゃ喜んでくれてる」とわんちゃんの大興奮した反応に心打たれたようなコメントが寄せられました。 【動画：２週間ぶりに入院から帰宅したパパ→犬が泣いているような鳴き声で…感動的な『お出迎えの光景』】 ２週間ぶりにパパと再会！ Instagramアカウント「fujino_s」に投稿されたのは久しぶりにパパと再会する