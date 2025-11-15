南野の先制点で主導権を握った日本は、後半に堂安が突き放して試合を決めた(C)Getty Imagesサッカー日本代表は11月14日、豊田スタジアムでの国際親善試合、ガーナ代表戦に臨み2-0で白星を飾った。前半の先制点は南野拓実、さらに後半での追加点は堂安律が決めるなど主力メンバーが得点者に名を連ねるも、若手選手の躍動も目立ったゲームとなった。【動画】南野拓実の先制弾、堂安律の追加点！2−0快勝を収めたガーナ戦のゴールシ