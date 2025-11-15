大谷とMVPを争う活躍を見せたシュワバー(C)Getty Images本塁打を量産した打棒も“最も価値がある”とは認められなかった。日米両球界で話題沸騰となったMLBのMVP投票。現地時間11月13日には全米野球記者協会（BBWAA）が投票結果を公表し、アメリカン・リーグはアーロン・ジャッジ（ヤンキース）が、ナショナル・リーグは大谷翔平（ドジャース）がそれぞれ受賞した。【動画】3年連続4度目MVP！真美子夫人、デコピンと抱擁する大