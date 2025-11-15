「危機管理投資」は成長戦略たり得るか潜在成長力引き上げは人的資本・技術強化で高市早苗政権は「強い経済」実現を掲げるが、経済政策の最大の問題は本質的な成長戦略が欠如していることだ。財政拡大や金融緩和といったマクロ的刺激策は取られるだろう。しかし、それは短期的な需要を支えるものであって、長期的に国の生産力を高めるための政策ではない。重要なのはマクロ的な政策ではなく、構造的な政策であり、成長戦略と