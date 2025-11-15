FIFAワールドカップ26欧州予選・グループLの第9節が14日に行われ、クロアチア代表とフェロー諸島代表が対戦した。ここまで6試合を消化したグループLで5勝1分を記録し、勝ち点「16」の首位に立つクロアチア代表。1試合未消化ながら2位のチェコ代表に3ポイント差をつける同国代表は、今節を引き分け以上で終えると4大会連続のワールドカップ出場が確定する。ホームで迎える大一番に、ルカ・モドリッチやヨシュコ・グヴァルディオ