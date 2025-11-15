ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】14日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続落し、前日比309.74ドル安の4万7147.48ドルで取引を終えた。米連邦準備制度理事会（FRB）による早期追加利下げ観測が後退し、売り注文が優勢だった。市場では、根強い米インフレへの懸念から、FRBが12月会合で主要政策金利を据え置くとの見方が強まりつつある。米雇用環境悪化への警戒感も相場の重荷となった。ハイテク株主体