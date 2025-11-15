俳優堺雅人（52）が14日、都内で、主演映画「平場の月」（土井裕泰監督）の公開初日舞台あいさつに登壇した。中学時代の初恋の相手同士が再会し、ひかれ合う大人の恋愛物語。堺にとっては「DESTINY鎌倉ものがたり」以来8年ぶりの主演作。「楽しみ半分、不安半分」で迎えた初日。客席からの温かい拍手で迎えられて「本当にありがとうございます」と感激し、井川遥（49）と自転車で2人乗りをするシーンを「楽しかった」と振り返っ