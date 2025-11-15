コールドプレイやデュア・リパらが、チケットの転売価格に上限を設けるよう英国政府に求めている。ニュー・オーダー、アイアン・メイデン、サム・フェンダー、PJ ハーヴェイ、マーク・ノップラー、ザ・キュアーのロバート・スミスらが、チケットの転売業者からファンを守ることをキア・スターマー首相に求める書簡に署名した。そこにはこう書かれている。「長年にわたり、一部のチケット再販プラットフォームは、転売業者による大