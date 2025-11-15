俳優のモーガン・フリーマン（88歳）が、自身の声を無断で模倣するAI技術に対し、法的措置を講じている。モーガンの深く特徴的な声は広く知られており、無許可で複製されることに強い不快感を示した。英紙ガーディアンの取材に対し、モーガンは「ちょっと頭にきてるんだ」と語り、「他の俳優と同じように、偽りで真似されるのは嫌だ。私はそういう仕事で報酬をもらっているんだから、無断でやるなら、それは盗みだ」と断言した。映