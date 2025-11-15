スポーツ専門サイト「ザ・スコア」は、ブルージェイズがFA市場の目玉の一人であるクローザー、エドウィン・ディアス（31）の獲得に動いていると報じた。ブルージェイズはラスベガスで行われたGM会議の場で、ディアスの代理人であるワッサーマン社と会談したという。今季、メッツの守護神として通算3度目の最優秀救援投手賞を受賞したディアスは、ニューヨークの記者団に対し、メッツとも新契約について交渉中だが、残留の可能