政府が月内に策定する総合経済対策を巡り、野党各党が提言を相次いでまとめている。立憲民主党は高市首相が否定的な現金給付にこだわる一方、国民民主党は首相も前向きな所得税の非課税枠「年収の壁」の引き上げを柱に据え、政府・与党との距離感の違いが浮き彫りとなっている。立民は１４日、中・低所得者世帯に１人３万円の現金給付や、来年１０月から食料品の消費税率を時限的に０％に引き下げることなどを求める提言をまと